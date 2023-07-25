Госдума приняла поправку о призыве на срочную службу с 18 до 30 лет

Госдума приняла поправку о повышении верхнего порога призыва на срочную службу до 30 лет

Госдума приняла поправку о повышении верхнего порога призыва на срочную службу до 30 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно принятому документу, призыву на срочную службу будут подлежать россияне в возрасте от 18 до 30 лет, а не до 27 лет, как раньше.

Комментируя поправки в законопроект, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что изменение границ призывного возраста связано с демографической ситуацией в России.

Возраст призыва солдат на срочную службу в армии не менялся в России с 1967 года — более чем полвека.