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11:42, 25 июля 2023Экономика

Российской пшенице предрекли удорожание

«Ъ»: цены на российскую пшеницу могут вырасти до 250-260 долларов за тонну

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

По итогам прошлой недели биржевая стоимость российской пшеницы увеличилась с 230 более чем до 240 долларов за тонну. Однако в дальнейшем котировки могут вырасти еще на 10-20 долларов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевых аналитиков.

Речь идет о возможном удорожании пшеницы с 12,5-процентным протеином на базисе FOB. Директор «Совэкона» Андрей Сизов допустил дальнейший рост котировок вплоть до 260 долларов за тонну. В то же время генеральный директор «Прозерна» Владимир Петриченко считает, что верхняя планка будет чуть ниже — на уровне 250 долларов.

Динамика будет обусловлена последствиями недавних атак беспилотников на дунайские порты Рени и Измаил. В результате нападений были повреждены несколько зерновых складов, что угрожает поставкам продовольствия с Украины после остановки зерновой сделки.

Ранее сообщалось, что российские власти прорабатывают новую схему поставок зерна в африканские страны через Турцию при посредничестве Катара. Таким образом Кремль собирается вытеснить Украину с мирового агрорынка после выхода России из зерновой сделки. По новой схеме Москва намерена поставить до миллиона тонн зерна «на льготных условиях».

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    Анатолий Акулов
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