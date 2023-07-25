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00:27, 25 июля 2023Россия

Путин призвал системно расследовать преступления неонацистов

Путин призвал следователей системно расследовать преступления неонацистов и наемников
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин призвал следователей системно расследовать преступления неонацистов, наемников и карателей. Об этом он заявил в поздравлении по случаю Дня сотрудника органов следствия, которое опубликовано на сайте Кремля.

«Необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наёмников и неонацистов», — сказал Путин. Также необходимо продолжать расследовать террористические акты против граждан, представителей органов власти, общественных деятелей и журналистов. «Уверен, вы понимаете всю важность этой задачи», — добавил президент.

Российский лидер подчеркнул, что для следственной работы необходимы профессиональная хватка, сильный характер, внутренний нравственный стержень, глубокие, разносторонние знания, а также готовность выдерживать высокие психологические нагрузки. Помимо этого, следователь должен в любых, самых сложных обстоятельствах действовать ответственно и принципиально, порой и с риском для жизни, отметил Путин.

В мае Владимир Путин заявил, что российские войска в ходе специальной военной операции (СВО) сражаются с прямыми последователями нацизма. До этого он также говорил, что преступления нацистов не имеют срока давности, а Россия против предания их забвению.

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    Марина Совина
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