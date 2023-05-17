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10:36, 17 мая 2023Россия

Путин заявил о сражении России с прямыми последователями нацизма в ходе СВО

Путин заявил, что российские войска на СВО сражаются с прямыми последователями нацизма

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска в ходе специальной военной операции (СВО) сражаются с прямыми последователями нацизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

День спасения и освобождения приурочен к 9 мая 1945 года и отмечается 26 ияра по еврейскому календарю. По словам президента, эта дата имеет особое значение для евреев и служит сохранению памяти о победе Красной Армии и стран-союзниц по антигитлеровской коалиции над нацизмом и спасении целых народов от угрозы полного уничтожения.

«И мы, и будущие поколения должны свято хранить историческую правду о Второй мировой войне, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, ксенофобии», — подчеркнул Путин в своем обращении.

Ранее президент заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности, а Россия против предания их забвению. По его словам, российская сторона сожалеет, что многие страны уклоняются от сотрудничества по выявлению преступлений нацистов. Путин также отметил, что политика Москвы направлена на то, чтобы подобные события в истории человечества больше не повторялись.

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Зураб Дарахвелидзе
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