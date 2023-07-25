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19:24, 25 июля 2023Мир

Ушаков рассказал о желании Путина посетить Турцию

Помощник президента Ушаков: визит Путина в Турцию есть в планах, но без точных дат
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / Sputnik / Пресс-служба Президента России / Reuters

Российский лидер Владимир Путин имеет в своих планах официальный визит в Турцию, но на данный момент точных дат этой поездки нет. Об этом заявил ТАСС помощник президента России Юрий Ушаков.

«Что касается контактов с [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом, то я могу подтвердить, что в планах и российской, и турецкой стороны есть осуществление визита нашего президента в Турцию. Но о конкретных датах, о конкретных сроках мы пока не договаривались», — рассказал Ушаков, добавив, что Кремль еще не приступал к организации визита.

Также помощник президента уточнил, что Москва помнит об обещании Путина Эрдогану «приехать в Турцию» с официальным визитом.

Ранее Ушаков заявил, что участие стран Африки в форуме и саммите в Санкт-Петербурге — свидетельство того, что они хотят укреплять связи с Россией, «несмотря ни на какие обстоятельства». По словам помощника Путина, 49 стран из 54 подтвердили свое участие в саммите «Россия — Африка», который состоится 27-28 июля. Больше половины из них будут представлены на уровне первых и вторых лиц. Ушаков также рассказал, что на саммите будут присутствовать «буквально все руководители ведущих региональных организаций Африки».

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    Виктория Кондратьева
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