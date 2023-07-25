Разрушения в Одессе от работы украинской ПВО показали на видео

Подпольщики показали видео разрушений в Одессе от работы ПВО ВСУ

Видео разрушений в Одессе от работы украинских систем противовоздушной обороны (ПВО), переданное местными активистами лицам, называющих себя «Николаевским подпольем», попало в распоряжение агентства РИА Новости.

На кадрах видно практически уничтоженное здание. Координатор подполья Сергей Лебедев пояснил, что ракетная установка ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ) находилась между жилыми домами на улице Канатная. «Система сделала два залпа: одна ракета улетела в сторону моря, вторая сбила ракету, пролетающую прямо надо самим ПВО. В итоге ракета ПВО и сбитая ракета упали на банк "Восток"», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы после взрывов пострадал Спасо-Преображенский кафедральный собор. В Минобороны России заявили, что с наибольшей долей вероятности причиной стало падение на собор ракеты, выпущенной украинскими комплексами ПВО.