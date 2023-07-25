Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:34, 25 июля 2023Бывший СССР

Разрушения в Одессе от работы украинской ПВО показали на видео

Подпольщики показали видео разрушений в Одессе от работы ПВО ВСУ
СюжетМинобороны:

Видео разрушений в Одессе от работы украинских систем противовоздушной обороны (ПВО), переданное местными активистами лицам, называющих себя «Николаевским подпольем», попало в распоряжение агентства РИА Новости.

На кадрах видно практически уничтоженное здание. Координатор подполья Сергей Лебедев пояснил, что ракетная установка ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ) находилась между жилыми домами на улице Канатная. «Система сделала два залпа: одна ракета улетела в сторону моря, вторая сбила ракету, пролетающую прямо надо самим ПВО. В итоге ракета ПВО и сбитая ракета упали на банк "Восток"», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы после взрывов пострадал Спасо-Преображенский кафедральный собор. В Минобороны России заявили, что с наибольшей долей вероятности причиной стало падение на собор ракеты, выпущенной украинскими комплексами ПВО.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Разрушения в Одессе от работы украинской ПВО показали на видео

    Блогер побывал в Германии и рассказал об отличиях местных девушек от россиянок

    В Снигиревке сообщили о накоплении ВСУ сил для штурма Днепра

    Стало известно об увеличении размера взяток в военкоматах Одесской области

    В Минобороны рассказали о подвиге российского рядового

    Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

    Психотерапевт рассказала женщине о способах довести партнера до оргазма

    Мужчина прикинулся школьником ради секса с несовершеннолетними и попал в тюрьму

    В Windows 11 нашли настройки энергопотребления

    Сальдо рассказал о потерях ВСУ в Херсонской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости