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13:03, 25 июля 2023Мир

ЕС выделил Украине новый финансовый транш

Глава ЕК сообщила, что ЕС выделил Украине 1,5 миллиарда евро для ремонта инфраструктуры

Фото: Yves Herman / Reuters

Власти Евросоюза приняли решение выделить Киеву новый финансовый транш размером 1,5 миллиарда евро на ремонт украинской инфраструктуры и поддержание функционирования административного государственного аппарата. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

«Сегодня мы заплатили еще 1,5 миллиарда евро, чтобы помочь стране функционировать и ремонтировать инфраструктуру», — заявила фон дер Ляйен. Глава ЕК добавила, что решительно осуждает российские удары по украинским зернохранилищам и портовой инфраструктуре.

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    Виктория Кондратьева
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