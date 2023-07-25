ЕС выделил Украине новый финансовый транш
Глава ЕК сообщила, что ЕС выделил Украине 1,5 миллиарда евро для ремонта инфраструктуры
Власти Евросоюза приняли решение выделить Киеву новый финансовый транш размером 1,5 миллиарда евро на ремонт украинской инфраструктуры и поддержание функционирования административного государственного аппарата. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
«Сегодня мы заплатили еще 1,5 миллиарда евро, чтобы помочь стране функционировать и ремонтировать инфраструктуру», — заявила фон дер Ляйен. Глава ЕК добавила, что решительно осуждает российские удары по украинским зернохранилищам и портовой инфраструктуре.