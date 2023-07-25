Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:21, 25 июля 2023Бывший СССР

Глава Минобороны Украины пригрозил атаками на Крымский мост

CNN: глава Минобороны Украины Резников пригрозил продолжением атак на Крымский мост

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Глава Минобороны Украины Алексей Резников пригрозил продолжением атак на Крымский мост, который является гражданским объектом. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

«Это нормальная тактика разрушать логистические линии твоего противника, чтобы лишить его возможности получить больше боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. Вот почему мы будем использовать эту тактику», — сказал Резников, отвечая на вопрос о планах Киева полностью вывести из строя объект.

17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, в результате была повреждена автомобильная часть. Национальный антитеррористический комитет объявил произошедшее терактом.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью для армии страны. Как утверждал глава государства, указанный инфраструктурный объект якобы используется для доставки боеприпасов.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    В водах Сочи нашли британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee

    Украине предсказали вступление в НАТО в 2024 году

    Шойгу посетит Северную Корею

    Врач высказался об эффективности нового средства против болезни Альцгеймера

    Полиция начала розыск устроившего поджог на железной дороге диверсанта с иконой

    Очевидцы рассказали о моменте взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске

    В России решили поддержать нанимающие участников спецоперации компании

    Звезда «Эйфории» примерила кожаный наряд с глубоким декольте

    Глава Минобороны Украины пригрозил атаками на Крымский мост

    В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости