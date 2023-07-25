Глава Минобороны Украины пригрозил атаками на Крымский мост

CNN: глава Минобороны Украины Резников пригрозил продолжением атак на Крымский мост

Глава Минобороны Украины Алексей Резников пригрозил продолжением атак на Крымский мост, который является гражданским объектом. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

«Это нормальная тактика разрушать логистические линии твоего противника, чтобы лишить его возможности получить больше боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. Вот почему мы будем использовать эту тактику», — сказал Резников, отвечая на вопрос о планах Киева полностью вывести из строя объект.

17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, в результате была повреждена автомобильная часть. Национальный антитеррористический комитет объявил произошедшее терактом.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью для армии страны. Как утверждал глава государства, указанный инфраструктурный объект якобы используется для доставки боеприпасов.