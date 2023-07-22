Зеленский объявил Крымский мост целью ВСУ. В России назвали это утверждение западной индульгенцией Киеву на убийства

Зеленский назвал Крымский мост целью для Украины, которая должна быть нейтрализована

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью для Вооруженных сил (ВСУ) страны. Об этом он заявил на Аспеновском форуме по безопасности в Колорадо (США).

Он сказал, что этот инфраструктурный объект якобы используется для доставки боеприпасов и милитаризации Крыма.

Этот мост — не какая-нибудь маленькая логистическая дорога. Это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована

Владимир Зеленский президент Украины

В том же выступлении Зеленский напомнил о стремлении Киева вернуть контроль над Крымом.

Ранее президент России Владимир Путин назвал атаку на Крымский мост очередным террористическим актом Киева. Он объяснил, что данное преступление с военной точки зрения не имеет никакого значения и смысла, так как мост через Керченский пролив давно не используется для военных перевозок.

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что слова Зеленского являются признанием ответственности за государственный терроризм.

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Депутат также отметил, что западные союзники Киева одобрили позицию украинского лидера. «По сути, Зеленский получает от своих хозяев прямую индульгенцию и средства на убийства мирных жителей», — указал парламентарий, напомнив, что Запад поставляет Украине кассетные боеприпасы и снаряды с урановыми наконечниками.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что руководство ООН никак не прокомментировало совершенный Киевом теракт на Крымском мосту. При этом реакция генсека Всемирной Организации Стефана Гутерриша на российский удар возмездия по портовым объектам в Одессе и других украинских черноморских портах последовала практически незамедлительно. «Подобные комментарии уже не удивляют, но не могут не вызывать осуждения. Наглядная иллюстрация лицемерия и двойных стандартов», — заявила дипломат.

Мост уже дважды подвергался атакам

17 июля два надводных беспилотных летательных аппарата атаковали Крымский мост. Было повреждено дорожное полотно. Национальный антитеррористический комитет (НАК) России квалифицировал атаку на объект как теракт.

8 октября 2022 года также произошел взрыв на мосту через Керченский пролив. В результате подрыва фуры оказались разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. За соучастие в подготовке теракта были задержаны восемь человек — пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков призвал россиян отказаться от съемки видео с Крымского моста, поскольку их может использовать противник. «Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом», — подчеркнул Крючков. Чиновник добавил, что при любой теоретической угрозе с Крымского моста убирают людей и машины, тысячи человек обеспечивают безопасность.

Также Крючков описал алгоритм действий для граждан в случае тревоги на Крымском мосту. Так, в случае прохождения досмотра перед въездом, водителю необходимо сложить все вещи в автомобиль, убедиться, что все попутчики вернулись в машину, и направиться в безопасное место. При нахождении непосредственно на мосту надо следовать указаниям системы громкоговорителей, не останавливаться и не совершать опасных маневров, не покидать машину, а также соблюдать установленную скорость и двигаться в сторону выезда с моста. Если же во время сигнала тревоги машина находится в очереди на досмотр, то всем пассажирам нужно вернуться в нее и следовать в безопасное место.