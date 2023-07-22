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02:15, 22 июля 2023Бывший СССР

Зеленский назвал Крымский мост целью ВСУ

Зеленский заявил, что нейтрализация Крымского моста является целью Украины

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью для Вооруженных сил (ВСУ) страны. Об этом он заявил в ходе выступления на Аспеновском форуме по безопасности, передает РИА Новости.

«Это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», — сказал он.

17 июля два надводных беспилотных летательных аппарата атаковали Крымский мост. В результате атаки было повреждено дорожное полотно. Национальный антитеррористический комитет (НАК) России квалифицировал атаку на объект как теракт.

Позднее президент России Владимир Путин анонсировал ответные меры на теракт. Глава государства подчеркнул, что с военной точки зрения действия Киева не имеют никакого значения и смысла, так как сооружение давно не используется для военных перевозок.

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    Марина Совина
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