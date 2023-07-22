В Госдуме ответили на заявление Зеленского о «нейтрализации» Крымского моста

Слуцкий счел слова Зеленского о Крымском мосту признанием ответственности за гостерроризм

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о «нейтрализации» Крымского моста является признанием ответственности за государственный терроризм. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Таким образом он отреагировал на высказывание главы государства, который во время выступления на Аспеновском форуме по безопасности назвал Крымский мост целью Украины. Депутат также отметил, что западные союзники Киева одобрили его позицию. «По сути, Зеленский получает от своих хозяев прямую индульгенцию и средства на убийства мирных жителей», — считает Слуцкий.

В частности, по его словам, западные страны не пренебрегают террористическими методами, поставляя Украине кассетные боеприпасы и снаряды с урановыми наконечниками. Политик поинтересовался, какой же будет следующий шаг. «Что завтра — грязная бомба, провокация на [Запорожской атомной электростанции] ЗАЭС с вполне предсказуемыми последствиями?» — написал он, пообещав, что реакция Москвы в ответ на подобные действия будет понятной.

Ранее глава Украины заявил, что Крымский мост — это цель, которая должна быть нейтрализована, как и любая другая, которая «несет войну, а не мир».