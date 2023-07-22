Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:52, 22 июля 2023Россия

В Госдуме ответили на заявление Зеленского о «нейтрализации» Крымского моста

Слуцкий счел слова Зеленского о Крымском мосту признанием ответственности за гостерроризм
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о «нейтрализации» Крымского моста является признанием ответственности за государственный терроризм. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Таким образом он отреагировал на высказывание главы государства, который во время выступления на Аспеновском форуме по безопасности назвал Крымский мост целью Украины. Депутат также отметил, что западные союзники Киева одобрили его позицию. «По сути, Зеленский получает от своих хозяев прямую индульгенцию и средства на убийства мирных жителей», — считает Слуцкий.

В частности, по его словам, западные страны не пренебрегают террористическими методами, поставляя Украине кассетные боеприпасы и снаряды с урановыми наконечниками. Политик поинтересовался, какой же будет следующий шаг. «Что завтра — грязная бомба, провокация на [Запорожской атомной электростанции] ЗАЭС с вполне предсказуемыми последствиями?» — написал он, пообещав, что реакция Москвы в ответ на подобные действия будет понятной.

Ранее глава Украины заявил, что Крымский мост — это цель, которая должна быть нейтрализована, как и любая другая, которая «несет войну, а не мир».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили об усталости от предупреждений про эскалацию трений с Россией

    В Госдуме ответили на заявление Зеленского о «нейтрализации» Крымского моста

    В России зафиксировали рост числа преступлений среди мигрантов

    Назван порядок действий на Крымском мосту в случае тревоги

    В Германии заявили о способности России «накормить» Африку без зерновой сделки

    КНДР запустила в сторону Китая несколько крылатых ракет

    Армения заявила о соблюдении правил в условиях антироссийских санкций

    На Украине спрогнозировали будущее количество ветеранов

    На Украине заявили о сокращении экспорта зерна после остановки зерновой сделки

    Омега-3 признали полезными для профилактики болезней легких

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости