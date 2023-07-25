Россиян эвакуировали на вертолете с гор в Таджикистане

Пятерых альпинистов из России эвакуировали на вертолете с гор

Группу из пяти российских альпинистов эвакуировали на вертолете с гор в Таджикистане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики.

Спасатели направились к россиянам после того, как один из них почувствовал недомогание во время восхождения. «Один из участников покорения вершины в Ванджском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) пожаловался на развитие пневмонии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что туристы были доставлены в международный аэропорт Душанбе. После прибытия в авиагавань пострадавшего направили в местную больницу.

Ранее в июле спасатели Сочи эвакуировали с гор российскую туристку с признаками кишечной инфекции и обезвоживанием. Уточняется, что зарегистрированная группа туристов совершала переход по маршруту плато Лаго-Наки — Солохаул, и во второй половине путешествия одной из участниц похода стало плохо.