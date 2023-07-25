Производители рыбы заявили о готовности заместить импортную продукцию

Рыбный союз: российский рынок заместит продукцию из недружественных стран

Российский рынок в состоянии заместить отечественной рыбной продукцией товары из недружественных стран. Об этом со ссылкой на Аналитический центр Рыбного союза (объединение производственных и перерабатывающих предприятий рыбного хозяйства — прим. «Ленты.ру») пишут «Известия».

«Российские производители уже ранее заместили основные объемы такой продукции, и оставшуюся часть рынок освоит без заметных колебаний», — сказали специалисты. Поэтому ни роста цен, ни дефицита продукции не ожидается, заявили в организации.

По данным Рыбного союза, за первые шесть месяцев 2023 года в Россию было ввезено 206 тысяч тонн пищевой рыбной продукции и морепродуктов. Доля готовой продукции в общем объеме импорта составила только 0,3 процента (592 тонны).

Эксперты отрасли отметили, что главными экспортерами рыбы и морепродуктов в Россию являются страны Прибалтики. На Латвию, Эстонию и Литву приходится треть таких поставок, в основном в виде консервов. Другие крупные поставщики — Италия (31 процент, продукция из анчоусов) и Словения (21 процент, продукция из тунца).

Ранее правительство России ввело запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран, речь идет о товарах из Евросоюза, США и Норвегии. По словам ведомства, отказ от импорта из этих стран освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят российские производители. Ограничения вступают в силу через семь дней после публикации постановления и будут действовать до конца 2023 года.