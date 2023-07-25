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10:59, 25 июля 2023Силовые структуры

55-летний иностранец изнасиловал российскую школьницу в отеле

В Санкт-Петербурге задержали судимого иностранца за изнасилование девятиклассницы в отеле

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 55-летний иностранец изнасиловал девятиклассницу в отеле. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина познакомился с девочкой в интернете и предложил встретиться. 23 июля он наругался над школьницей в отеле. Отмечается, что она обратилась в больницу.

Вскоре насильника задержали. Он не имеет российского гражданства. Кроме того, он уже отбывал наказание в колонии за покушение на кражу с проникновением в жилище.

Ранее стало известно, что в Тюмени 16-летнего подростка изнасиловал 32-летний рецидивист в отеле «Ролекс».

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    Екатерина Власова
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