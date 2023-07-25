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14:00, 25 июля 2023Бывший СССР

На Украине обвинили СБУ в зачистке информационного пространства

Украинский депутат Геращенко обвинила СБУ в зачистке информационного пространства

Фото: Felipe Dana / AP

Депутат украинской партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко обвинила Службу безопасности Украины (СБУ) в зачистке информационного пространства из-за блокировки страниц блогеров. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Европейская солидарность» настаивает на том, чтобы заслушать в Верховной Раде главу СБУ Василия Малюка. Он должен объяснить, почему ведомство вмешивается в работу соцсетей и блокирует аккаунты критикующих власть блогеров. «Украинские власти настолько увлеклись полной зачисткой информационного поля, что решили зачистить и соцсети от критики», — написала Геращенко.

По ее словам, СБУ закрыла ряд страниц блогеров, критикующих власть, которые имели десятки и сотни тысяч подписчиков. Партия требует, чтобы ведомство предоставило список групп и аккаунтов, которые «разъединяли политические силы», и объяснило мотивы своих действий.

Ранее стало известно, что СБУ задержала львовского блогера Марьяна Чаву, который критиковал работу военкоматов. В своих видео он оскорблял военкомов, выписывающих повестки на улицах города.

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    Алевтина Запольская
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