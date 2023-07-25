Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:08, 25 июля 2023Россия

Минобороны привело подробности о попытке ВСУ атаковать корабль у Севастополя

МО РФ: корабль «Сергей Котов» штатным оружием уничтожил два катера ВСУ, атаковавшие его

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Корабль Черноморского флота «Сергей Котов» штатным оружием уничтожил два катера Вооруженных мил Украины (ВСУ), которые пытались атаковать его у Севастополя. Такие подробности привели в Telegram-канале Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что украинские катера были уничтожены на дистанции 1000 и 800 метров. В результате происшествия никто из членов экипажа российского корабля не пострадал, отметили в Минобороны.

Корабль «Сергей Котов» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач, заверили в ведомстве.

25 июля в Севастополе временно приостановили движение морского пассажирского транспорта.

В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города пояснили, что на конечных остановках площадь Захарова и площадь Нахимова организуют подвижной состав для движения пассажиров морского транспорта по компенсационному маршруту.

Причина ограничений тогда не называлась.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны привело подробности о попытке ВСУ атаковать корабль у Севастополя

    Звезда «Золушки» снялась топлес на отдыхе

    Российские пограничники изъяли из тайника бивни мамонта

    Маск раскрыл подробности переименования Twitter

    Самец гориллы внезапно родил детеныша и удивил сотрудников зоопарка

    На Украине обвинили бывшего депутата Рады в госизмене

    Дуэйн Джонсон пожертвовал крупнейшую сумму в поддержку забастовки актеров

    Google прекратила поддержку популярной версии Android

    Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Подмосковье

    Психолог назвала способы пережить расставание с наименьшими потрясениями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости