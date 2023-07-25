Немецкий дипломат разозлил Израиль полетом над Газой на параплане
Сотрудник европейского представительства на палестинских территориях Свен Кюн фон Бургсдорф облетел сектор Газа на параплане, чем разозлил израильские власти. Об этом пишет Bild в своем Telegram-канале.
Немецкий дипломат совершил полет в конце срока своей работы в европейском представительстве и не согласовывал акцию с начальством. Когда он приземлился, то заявил, что это был первый полет над сектором Газа на параплане.
«Когда у вас будет свободная Палестина, свободная Газа, вы сможете сделать то же самое!» — сказал он после приземления.
МИД Израиля осудил поступок дипломата, назвав его «орудием пропаганды террористов, контролирующих Газу».
А глава Немецко-израильского общества Фолькер Бек заявил, что фон Бургсдорф не вспомнил про нарушения прав человека в Газе со стороны ХАМАС или о произволе палестинской администрации.
«Этот господин явно страдает стокгольмским синдромом. Он не понял своей работы. Он не пиар-агентство ХАМАС, а дипломат ЕС, работающий на наши налоги», — считает Бек.
В начале июля Палестина решила прекратить все контакты с Израилем. Причиной этого стала спецоперация «Дом и сад» израильской армии в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан — там, по утверждению Иерусалима, наносятся удары по местным террористическим ячейкам.