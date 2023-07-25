Немецкий дипломат разозлил Израиль полетом над Газой на параплане

Bild: немецкий дипломат облетел сектор Газа на параплане и разозлил израильские власти

Сотрудник европейского представительства на палестинских территориях Свен Кюн фон Бургсдорф облетел сектор Газа на параплане, чем разозлил израильские власти. Об этом пишет Bild в своем Telegram-канале.

Немецкий дипломат совершил полет в конце срока своей работы в европейском представительстве и не согласовывал акцию с начальством. Когда он приземлился, то заявил, что это был первый полет над сектором Газа на параплане.

«Когда у вас будет свободная Палестина, свободная Газа, вы сможете сделать то же самое!» — сказал он после приземления.

МИД Израиля осудил поступок дипломата, назвав его «орудием пропаганды террористов, контролирующих Газу».

А глава Немецко-израильского общества Фолькер Бек заявил, что фон Бургсдорф не вспомнил про нарушения прав человека в Газе со стороны ХАМАС или о произволе палестинской администрации.

«Этот господин явно страдает стокгольмским синдромом. Он не понял своей работы. Он не пиар-агентство ХАМАС, а дипломат ЕС, работающий на наши налоги», — считает Бек.

В начале июля Палестина решила прекратить все контакты с Израилем. Причиной этого стала спецоперация «Дом и сад» израильской армии в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан — там, по утверждению Иерусалима, наносятся удары по местным террористическим ячейкам.