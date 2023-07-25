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19:01, 25 июля 2023Путешествия

Пассажирский самолет попал в град и вынужденно сел со сломанными двигателями

ABC7 New York: самолет Delta попал в град и получил серьезные повреждения носовой части

Кадр: ABC7

Пассажирский самолет Delta Air Lines совершил вынужденную посадку из-за серьезных повреждений, полученных во время непогоды. Об этом сообщает ABC7 New York.

Уточняется, что лайнер с 215 пассажирами попал в град по пути из Милана в Нью-Йорк. По словам находившихся на борту, сначала они услышали странный звук, а затем попали в зону сильной турбулентности. Сломаны были носовая часть самолета, крылья, а также два двигателя. В связи с этим пилоты приняли решение совершить посадку в Риме.

Всех пассажиров благополучно высадили. Авиакомпания принесла извинения за доставленные неудобства и задержку рейса.

Ранее пассажиры и члены экипажа авиакомпании Allegiant Air получили серьезные травмы во время сильной турбулентности. Когда самолет резко снизил высоту, путешественников подбросило до потолка, у одной стюардессы оказалась сломана лодыжка — кость торчала наружу.

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    Зарина Дзагоева
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