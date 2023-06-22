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18:36, 22 июня 2023Путешествия

Мать троих детей отправилась в отпуск мечты на Бали и оказалась в больнице

7NEWS: путешественница отправилась в отпуск на Бали и попала в больницу с пневмонией

Фото: Himawan Nugraha / Xinhua / Globallookpress.com

Мать троих детей отправилась в отпуск мечты на Бали вместе с семьей и оказалась в больнице с пневмонией. Об этом сообщает 7NEWS.

По информации издания, 42-летняя Кристи Реймент почувствовала себя плохо за день до вылета домой, в Австралию, с индонезийского острова. Путешественница стала кашлять и жаловаться на боль в груди, из-за чего ее муж вызвал скорую помощь. Женщина попала в реанимационное отделение с диагностированной пневмонией.

«Врачи сказали нам, что одно из ее легких было полностью заполнено жидкостью, и по этой причине у нее началась дыхательная недостаточность», — сказал муж пациентки.

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Он также отметил, что семейству придется провести в Индонезии неопределенный срок, поскольку неизвестно, сколько времени займет лечение. Кроме того, не все расходы покрываются страховой компанией. В том числе Рейментам необходимо найти деньги, чтобы переправить больную на родину.

Ранее британский турист отправился в отпуск на Канарские острова с женой и провел его в искусственной коме после падения с балкона гостиницы. Уточняется, что 31-летний отец двух детей Дэн Бойл почувствовал себя плохо на второй день после прибытия на остров Лансароте. По данным врачей, его легкие наполнились жидкостью из-за инфекции в грудной клетке.

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    Зарина Дзагоева
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