Мать троих детей отправилась в отпуск мечты на Бали и оказалась в больнице

7NEWS: путешественница отправилась в отпуск на Бали и попала в больницу с пневмонией

Мать троих детей отправилась в отпуск мечты на Бали вместе с семьей и оказалась в больнице с пневмонией. Об этом сообщает 7NEWS.

По информации издания, 42-летняя Кристи Реймент почувствовала себя плохо за день до вылета домой, в Австралию, с индонезийского острова. Путешественница стала кашлять и жаловаться на боль в груди, из-за чего ее муж вызвал скорую помощь. Женщина попала в реанимационное отделение с диагностированной пневмонией.

«Врачи сказали нам, что одно из ее легких было полностью заполнено жидкостью, и по этой причине у нее началась дыхательная недостаточность», — сказал муж пациентки.

Он также отметил, что семейству придется провести в Индонезии неопределенный срок, поскольку неизвестно, сколько времени займет лечение. Кроме того, не все расходы покрываются страховой компанией. В том числе Рейментам необходимо найти деньги, чтобы переправить больную на родину.

Ранее британский турист отправился в отпуск на Канарские острова с женой и провел его в искусственной коме после падения с балкона гостиницы. Уточняется, что 31-летний отец двух детей Дэн Бойл почувствовал себя плохо на второй день после прибытия на остров Лансароте. По данным врачей, его легкие наполнились жидкостью из-за инфекции в грудной клетке.