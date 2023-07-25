Шойгу посетит Северную Корею

Делегация Минобороны РФ во главе с Шойгу прибудет с визитом в КНДР 25-27 июля

Делегация Минобороны России во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу посетит КНДР. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на военное ведомство.

Глава Минобороны прибудет с визитом в Северную Корею 25 июля и пробудет в республике до 27 числа, где примет участие в торжествах по случаю 70-летия победы корейского народа в освободительной войне 1950-1953 годов.

Отмечается, что визит поспособствует укреплению военных связей Москвы и Пхеньяна и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.

Ранее глава Минприроды, сопредседатель межправительственной комиссии РФ-КНДР Александр Козлов заявил, что Россия собирается начать поставки зерновых в Северную Корею в 2023 году. Помимо планов торговать мясом и зерном российский сопредседатель комиссии говорил со своим северокорейским коллегой о сотрудничестве стран в области недропользования.

«Минерально-сырьевая база КНДР богата различным видом сырья. После снятия ковидных ограничений в КНДР мы готовы подключить своих специалистов к обсуждению реализации совместных геологоразведочных проектов», — сказал российский министр.