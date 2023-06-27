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14:42, 27 июня 2023Экономика

Россия расширит торговлю с Северной Кореей

Россия может начать торговать с КНДР зерном и мясом

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Россия собирается начать поставки зерновых в Северную Корею в 2023 году, заявил глава Минприроды, сопредседатель межправительственной комиссии РФ-КНДР Александр Козлов. По итогам его встречи с министром внешнеэкономической деятельности КНДР Юн Чжоном стало также известно, что страны обсуждают перспективы торговли мясом, сообщает ТАСС.

Помимо планов торговать мясом и зерном российский сопредседатель комиссии говорил со своим северокорейским коллегой о сотрудничестве стран в области недропользования. «Минерально-сырьевая база КНДР богата различным видом сырья. После снятия ковидных ограничений в КНДР мы готовы подключить своих специалистов к обсуждению реализации совместных геологоразведочных проектов», — сказал российский министр.

Согласно данным, опубликованным Комитетом по санкциям в отношении КНДР при Совбезе ООН, после перерыва, продлившегося почти два года, Россия возобновила поставки нефтепродуктов в Северную Корею. В декабре 2022-го — апреле 2023 года в страну отправили 67,3 тысячи баррелей нефтепродуктов.

Осенью 2022 года сообщалось, что товарооборот между Россией и Северной Кореей через таможни Дальнего Востока почти полностью прекратился, упав за год в 300 раз, до 20 тонн.

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    Дмитрий Воронин
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