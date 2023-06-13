Комитет Совбеза ООН: Россия возобновила поставки нефтепродуктов в КНДР

После перерыва, продлившегося почти два года, Россия возобновила поставки нефтепродуктов в Северную Корею. В декабре 2022-го — апреле 2023 года в страну было поставлено 67,3 тысячи баррелей нефтепродуктов. Об этом сообщает издание Radio Free Asia со ссылкой на данные, опубликованные Комитетом по санкциям в отношении КНДР при Совбезе ООН.

Экспорт нефтепродуктов в Северную Корею составил около 3225 баррелей (404,18 тонны) в декабре прошлого года, 44 655 баррелей (5595,891 тонны) в январе и примерно 10 666 баррелей (1336,65 тонны) в феврале. В марте и апреле 2023 года показатель составил около 5140 баррелей (644,153 тонны) и 3612 баррелей (452,70 тонны) соответственно.

Годовой объем поставок нефтепродуктов в КНДР, согласно резолюции Совбеза, не должен быть больше 500 тысяч баррелей. Помимо этого, соответствующим решением, принятым международной организацией в 2017 году, все страны обязали сообщать о поставках продуктов нефтепереработки в Северную Корею.

В сентябре 2022 года РИА Новости сообщало со ссылкой на директора Первого департамента Азии МИД России Георгия Зиновьева, что Москва готова возобновить остановленные из-за пандемии коронавируса поставки нефти и нефтепродуктов в КНДР, если поступит запрос Пхеньяна. В мае того же года Россия и Китай наложили в Совбезе ООН вето на резолюцию об усилении санкций против КНДР, в которой речь шла о снижении объемов поставок сырой нефти в страну.

Ранее со ссылкой на информацию Всемирной продовольственной программы ООН, Минсельхоза США и издания Daily NK сообщалось, что Северная Корея переживает худший с 1990-х годов период. На фоне последствий COVID-19 и роста цен на продукты страна оказалась на пороге страшнейшего в новом веке голода.