Россия и Китай наложили вето на усиление санкций против Северной Кореи

РФ и КНР наложили вето в СБ ООН на проект резолюции США об усилении санкций против КНДР

Россия и Китай наложили вето в Совете Безопасности Организации объединенных наций на проект резолюции США об усилении санкций против Северной Кореи. Об этом сообщает РИА Новости.

13 членов Совбеза ООН проголосовали за усиление санкций против КНДР

Речь идет о снижении объемов поставок сырой нефти в КНДР. Проект резолюции предлагает сократить экспорт до трех миллионов баррелей или до 393 750 тонн против четырех миллионов баррелей или 525 тысяч тонн ежегодно, согласно разрешению Совбеза ООН.

В документе отмечается, что СБ решительно осуждает запуск межконтинентальной баллистической ракеты 24 марта и ряд последующих пусков. Его авторы ссылаются на текст резолюции 2397 от 2017 года, в котором говорится о введении мер по сокращению поставок нефти Пхеньяну в случае новых ядерных испытаний или запусков ракет.

Ранее постпредство Китая при ООН раскритиковало проект резолюции США об ужесточении санкций против КНДР. Пекин считает, что новые меры не смогут решить какую-либо проблему.

24 марта береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Военные из Южной Кореи также подтвердили данные о пуске КНДР «неопознанного снаряда». Позже стало известно, что КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты, в Японии их назвали самыми продвинутыми с технической точки зрения.

27 марта разведка и военные Южной Кореи заподозрили, что КНДР готовится к испытательному ядерному взрыву. По данным ведомств, об этом свидетельствуют работы по восстановлению одного из четырех туннелей на северокорейском полигоне Пунгери, которые в настоящее время проводит Пхеньян.

В мае Северная Корея трижды произвела запуск неопознанных баллистических ракет в сторону Японского моря. Первое испытание прошло 4 мая, затем — 7 мая, в последний раз Пхеньян запустил снаряд малой дальности (предположительно, ракету для подводных лодок). Это уже 16-е испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году.

«Введение новых санкций против КНДР — это тупиковый путь»

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что введение новых санкций против Северной Кореи — это тупиковый путь, о чем неоднократно говорила Москва.

В принципиальном плане мы неоднократно говорили о том, что введение новых санкций против КНДР — это тупиковый путь. Подчеркивали ошибочность, неэффективность и бесчеловечность санкционного давления на Пхеньян Василий Небензя постпред России при ООН

Ранее зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева предположила, к каким последствиям приведут дальнейшие санкции против КНДР. Ограничения против страны повлекут за собой социально-экономические и гуманитарные изменения для граждан страны. Дипломат подчеркнула, что рестрикции приведут к недопустимым потрясениям.

Встречные шаги КНДР игнорировались

Небензя заявил, что Совет Безопасности ООН не реагировал должным образом и игнорировал встречные шаги Пхеньяна и призывы к США прекратить враждебную деятельность. Он добавил, что Запад привык «сваливать всю вину» на руководство КНДР.

По его словам, санкции не смогли гарантировать безопасность в регионе и ядерное нераспространение. Постпред России указал, что проблемы не могут быть решены примитивными и прямолинейными способами, которые несут угрозу благополучию населения страны.

Мы только и слышали от наших американских коллег о необходимости новых санкций. Предпринятые Пхеньяном в 2018, 2019 годах встречные шаги и позитивные сигналы постоянно ставились под сомнение. Совет так и не смог найти в себе силы отреагировать на них соответствующим образом Василий Небензя постпред России при ООН

В апреле стало известно, что власти США готовы провести переговоры с КНДР без предварительных условий и «в духе доброй воли». Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он отметил, что Пхеньян не отреагировал на данную инициативу Вашингтона.

Россия против военной активности, угрожающей Корейскому полуострову

Постпред России при ООН заявил, что Москва выступает против любой военной активности, угрожающей Корейскому полуострову или государствам Северо-Восточной Азии.

Небензя подчеркнул, что вопросы безопасности, в том числе касающиеся российской стороны, «не могут решаться через примитивное использование санкционной дубинки, ведущей к серьезным побочным последствиям».

США продолжат рассматривать односторонние санкции против КНДР

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфлд заявила, что Вашингтон продолжит рассматривать возможность введения дополнительных односторонних санкций против Северной Кореи. Она указала, что Соединенные Штаты будут добиваться единства между партнерами в вопросе реагирования на разработку КНДР баллистических ракет и оружия массового уничтожения.

Мы призываем все государства-члены полностью выполнять существующие резолюции и будем продолжать работать с нашими союзниками и партнерами для соблюдения санкций в отношении КНДР. А при отсутствии такого единства мы будем и дальше рассматривать односторонние действия, причем согласованные с нашими ближайшими союзниками и партнерами, в том числе санкции Линда Томас-Гринфилд постпред США при ООН

По словам Томас-Гринфилд, Вашингтон стремится к надежной дипломатии с Пхеньяном, однако северокорейский лидер Ким Чен Ын отказался от контактов. Она добавила, что и впредь США, Япония и Южная Корея призывают Северную Корею к дипломатическому взаимодействию, вместо того, чтобы угрожать миру.