США заявили о готовности к переговорам с КНДР «в духе доброй воли»

Пентагон: США готовы к переговорам с КНДР без предварительных условий на фоне пусков ракет

Власти США готовы провести переговоры с КНДР без предварительных условий и «в духе доброй воли». Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Об этом пишет РИА Новости.

Готовность к проведению подобных контактов прозвучала на фоне серии недавних ракетных пусков Северной Кореи. В то же время Кирби отметил, что Пхеньян не отреагировал на данную инициативу Вашингтона.

5 марта КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в рамках очередного испытания систем разведывательного спутника. Кроме того, лидер КНДР Ким Чен Ын посетил космодром Сохэ и распорядился модернизировать его. По данным агентства Yonhap, в будущем космический аэродром планируется использовать для запуска ракет с многоцелевыми спутниками, в том числе с военными разведывательными спутниками.