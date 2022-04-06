Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США заявили о готовности к переговорам с КНДР «в духе доброй воли»

Пентагон: США готовы к переговорам с КНДР без предварительных условий на фоне пусков ракет

Фото: Hyungwon Kang / Reuters

Власти США готовы провести переговоры с КНДР без предварительных условий и «в духе доброй воли». Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Об этом пишет РИА Новости.

Готовность к проведению подобных контактов прозвучала на фоне серии недавних ракетных пусков Северной Кореи. В то же время Кирби отметил, что Пхеньян не отреагировал на данную инициативу Вашингтона.

5 марта КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в рамках очередного испытания систем разведывательного спутника. Кроме того, лидер КНДР Ким Чен Ын посетил космодром Сохэ и распорядился модернизировать его. По данным агентства Yonhap, в будущем космический аэродром планируется использовать для запуска ракет с многоцелевыми спутниками, в том числе с военными разведывательными спутниками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Американская газета подтвердила подлинность видео расправы над солдатами ВС РФ
Кадыров процитировал песню Metallica и назвал ее актуальной для России
Белый дом захотел лишить Россию любых доходов от экспорта нефти и газа
Турецкий адмирал обвинил Украину в военном преступлении
Захарова ответила на слова премьера Италии об идее заморозить активы ЦБ России
Скрывавшегося 12 лет убийцу помогла найти система распознавания лиц в метро
Псаки объяснила санкции США против родственников российских чиновников
Псаки рассказала о неизменной позиции США по вопросу отправки войск на Украину
Псаки не смогла подтвердить подлинность видео расправы над российскими военными
В Болгарии указали на выход России из долларовой матрицы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.