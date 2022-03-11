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В КНДР модернизируют космодром для запуска военных спутников

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил модернизировать космодром Сохэ для запуска военных спутников

Фото: North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил космодром Сохэ и распорядился модернизировать его. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В частности, Ким Чен Ын поставил задачи по реконструкции зоны стартовой площадки космодрома и строительству новых объектов. По данным агентства, в будущем космический аэродром планируется использовать для запуска ракет с многоцелевыми спутниками, в том числе с военными разведывательными спутниками.

Ранее стало известно, что в Северной Корее создают спутник для слежки и сбора информации о военных США в регионе и их «вассальных силах».

5 марта КНДР провела пуск баллистической ракеты в рамках очередного испытания систем разведывательного спутника. Это уже девятый инцидент с начала 2022 года.

Ксения Назарова
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