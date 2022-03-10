КНДР заявила о слежке за «вассальными силами» США

Лидер КНДР Ким Чен Ын: Северная Корея создает спутник для сбора данных о военных США

В Северной Корее создают спутник для слежки и сбора информации о военных США в регионе и их «вассальных силах», пишет ТАСС со ссылкой на Yonhap.

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил государственное космическое агентство страны. В ходе недавних важных испытаний были подтверждены «метод аэрокосмической съемки, эксплуатационные характеристики фотографического оборудования высокого разрешения».

КНДР провела в субботу, 5 марта, пуск баллистической ракеты в рамках очередного испытания систем разведывательного спутника. Пуск проводился в рамках разработки спутника Государственным управлением КНДР по освоению космоса и Академией национальной обороны. Это уже девятый инцидент с начала 2022 года.

Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев считает, что в Москве понимают позицию Пхеньяна.