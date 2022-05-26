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Китай раскритиковал резолюцию США в Совбезе ООН по санкциям против КНДР

Постпредство Китая при ООН раскритиковало резолюцию США по санкциям против КНДР

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Постпредство Китая при ООН раскритиковали проект резолюции США об ужесточении санкций против КНДР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители Китая считают, что новые меры не смогут решить какую-либо проблему. Там также отметили, что Китай предложил рассмотреть возможность принятия заявление председателя Совбеза по ситуации с КНДР.

«Мы не думаем, что резолюция, предложенная США, может решить какую-либо проблему», — сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что голосование по проекту резолюции США об ужесточении санкций против КНДР намечено на 26 мая. Проект предлагает сократить допустимые объемы поставок нефти и нефтепродуктов в КНДР в качестве наказания за очередные пуски ракет.

Марина Совина
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