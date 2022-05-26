Китай раскритиковал резолюцию США в Совбезе ООН по санкциям против КНДР

Постпредство Китая при ООН раскритиковало резолюцию США по санкциям против КНДР

Постпредство Китая при ООН раскритиковали проект резолюции США об ужесточении санкций против КНДР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители Китая считают, что новые меры не смогут решить какую-либо проблему. Там также отметили, что Китай предложил рассмотреть возможность принятия заявление председателя Совбеза по ситуации с КНДР.

«Мы не думаем, что резолюция, предложенная США, может решить какую-либо проблему», — сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что голосование по проекту резолюции США об ужесточении санкций против КНДР намечено на 26 мая. Проект предлагает сократить допустимые объемы поставок нефти и нефтепродуктов в КНДР в качестве наказания за очередные пуски ракет.