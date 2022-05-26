В Совбезе раскрыли дату голосования об ужесточении санкций против КНДР

Голосование по проекту резолюции США об ужесточении санкций против КНДР пройдет 26 мая

Голосование по проекту резолюции США об ужесточении санкций против КНДР намечено на 26 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник в Совбезе.

«Голосование ожидается завтра», — сказал он.

До этого в графике заседаний организации появилось заседание по Северной Корее, намеченное на вторую половину дня в четверг.

Ранее зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что дальнейшие санкции против КНДР повлекут за собой социально-экономические и гуманитарные изменения для граждан страны. Дипломат также напомнила коллегам из США, что переговоры являются «улицей с двусторонним движением».

«Дальнейшее наращивание санкций против КНДР уже выходит за рамки мер по перекрытию каналов финансирования запрещенных ракетно-ядерных программ и угрожает северокорейским гражданам недопустимыми социально-экономическими и гуманитарными потрясениями», — предположила она.