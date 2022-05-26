Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Совбезе раскрыли дату голосования об ужесточении санкций против КНДР

Голосование по проекту резолюции США об ужесточении санкций против КНДР пройдет 26 мая

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Голосование по проекту резолюции США об ужесточении санкций против КНДР намечено на 26 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник в Совбезе.

«Голосование ожидается завтра», — сказал он.

До этого в графике заседаний организации появилось заседание по Северной Корее, намеченное на вторую половину дня в четверг.

Ранее зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что дальнейшие санкции против КНДР повлекут за собой социально-экономические и гуманитарные изменения для граждан страны. Дипломат также напомнила коллегам из США, что переговоры являются «улицей с двусторонним движением».

«Дальнейшее наращивание санкций против КНДР уже выходит за рамки мер по перекрытию каналов финансирования запрещенных ракетно-ядерных программ и угрожает северокорейским гражданам недопустимыми социально-экономическими и гуманитарными потрясениями», — предположила она.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Госдеп США призвал не отключать Россию от интернета
Израиль сообщил о ликвидации высокопоставленного иранского офицера
США предпочли лосось золоту
Женщина влюбилась в мужчину на 21 год старше нее и столкнулась с осуждением
В США заявили об уступке стран Евросоюза России
Starliner вернулся на Землю
В США заявили о фиаско Байдена
В Госдуме предложили ужесточить наказание за вождение без прав
Мошенники обманули известную балерину на миллион рублей по старой схеме
Морившая себя голодом девушка показала превращение в модель плюс-сайз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.