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07:02, 25 октября 2022Экономика

Товарооборот России с Северной Кореей на Дальнем Востоке полностью прекратился

Глава региональной таможни Ладыгин: товарооборот с КНДР на Дальнем Востоке остановлен

Фото: Вадим Водяницкий / РИА Новости

Товарооборот между Россией и Северной Кореей через таможни Дальнего Востока полностью прекратился. Об этом сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин, передает РИА Новости.

По последним данным, внешнеторговый оборот за год упал в 300 раз, до 20 тонн. Чиновник предположил, что торговля возобновится после того, как Пхеньян откроет железнодорожное сообщение с РФ в пункте пропуска Хасан--Туманган.

Ладыгин пояснил, что Москва не торгует с КНДР из-за санкций, наложенных со стороны ООН. Исключение составляли продукты питания и медикаменты. Северная Корея поставляла на экспорт органические химические соединения и небольшой объем машин и механизмов.

13 октября лидер КНДР Ким Чен Ын после испытательного пуска крылатых ракет большой дальности предупредил своих противников, что ядерные силы страны полностью готовы к «настоящей войне».

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Марина Совина
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