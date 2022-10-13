Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:17, 13 октября 2022Мир

Ким Чен Ын заявил о готовности ядерных сил КНДР к «настоящей войне»

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерные силы страны полностью готовы к «настоящей войне»

Фото: Russian Presidency / Globallookpress.com

Лидер КНДР Ким Чен Ын после испытательного пуска крылатых ракет большой дальности предупредил своих противников, что ядерные силы страны полностью готовы к «настоящей войне». Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает CNN.

«Наши боевые ядерные силы (…) снова доказали свою полную готовность к реальной войне, чтобы взять врагов под свой контроль», — заявил он. По словам северокорейского лидера, испытательный пуск ракет стал очередным предупреждение врагам, а также практической проверкой и наглядной демонстрацией абсолютной надежности и боеспособности средств сдерживания государства.

Материалы по теме:
«Ракета-монстр» Северная Корея готовится испытать ядерную бомбу. Зачем это Ким Чен Ыну и чем ответят США?
«Ракета-монстр»Северная Корея готовится испытать ядерную бомбу. Зачем это Ким Чен Ыну и чем ответят США?
14 июля 2022
Возможна ли ядерная война: у кого есть ядерное оружие, кто его может применить и что тогда будет?
Возможна ли ядерная война:у кого есть ядерное оружие, кто его может применить и что тогда будет?
8 октября 2022

В опубликованном 10 октября отчете ЦТАК говорится, что недавние ракетные испытания Пхеньяна показали, что силы страны «полностью готовы поразить и уничтожить установленные объекты в намеченных местах в установленное время».

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын руководил испытательным пуском двух крылатых ракет большой дальности, которые с точностью поразили цель на расстоянии 2000 километров.

Тогда же глава Северной Кореи подчеркнул, что страна «должна продолжать расширять сферу действия ядерных стратегических вооруженных сил». Он пояснил, что это необходимо для готовности сдерживать любой критический военный кризис в любое время. Кроме того, по мнению Ким Чен Ына, КНДР следует полностью взять на себя инициативу в этом вопросе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ЕС отказался вступаться за Украину в ядерном конфликте с Россией
Стали известны детали нового российского мегапроекта
Более 400 боевиков украинского полка «Азов» доставлены в российские СИЗО
Алан Рикман настоял на изменении сцены убийства Дамблдора
Зеленский захотел компенсацию от России за СВО
Европейцам предложили переждать зиму в Азии ради экономии на электроэнергии
Кейт Миддлтон появилась на публике в пиджаке Zara за 1800 рублей
WWF сообщил о резком сокращении популяции диких животных в мире
Жертвами смертельного ДТП с КамАЗом в Подмосковье оказались четыре подростка
Огромная пробка из фур на выезде из Крыма попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.