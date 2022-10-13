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01:32, 13 октября 2022Мир

Ким Чен Ын провел испытательный пуск ракет большой дальности

Reuters: лидер КНДР Ким Чен Ын руководил испытательным пуском ракет большой дальности
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Kcna / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил испытательным пуском крылатых ракет большой дальности. Об этом пишет Reuters.

Глава Северной Кореи подчеркнул, что страна «должна продолжать расширять сферу действия ядерных стратегических вооруженных сил». Он пояснил, что это необходимо для готовности сдерживать любой критический военный кризис в любое время. Кроме того, по мнению Ким Чен Ына, КНДР следует полностью взять на себя инициативу в этом вопросе.

Сообщается, что две северокорейские ракеты с точностью поразили цель на расстоянии 2000 километров. Их запуск был направлен на последующее увеличение боеспособности и мощи оружия, в частности, чтобы подтвердить «надежность и техническую безопасность всей системы оперативного применения», говорится в публикации.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что не видит необходимости вести переговоры с врагами. Он также отметил, что Пхеньян продолжает поддерживать коммуникацию с врагом, даже когда тот представляет военную угрозу. Северокорейский лидер добавил, что КНДР обладает «высоким потенциалом ядерного реагирования».

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Варвара Кузьмина
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