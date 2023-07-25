Парень разослал 80 знакомым откровенные фото и столкнулся с неожиданной реакцией

Пользователь Reddit с ником vinay_awsome24 рассказал, как по ошибке отправил знакомым свои откровенные фото, после чего получил новое прозвище. По его словам, он не ожидал от получателей реакции, с которой в итоге столкнулся.

Парень заявил, что сделал около 15 снимков своего обнаженного торса с помощью приложения Snapchat, чтобы внимательно рассмотреть свою грудную клетку. Однако вместо того, чтобы сохранить фотографии, он случайно нажал на кнопку «Избранные контакты» и отправил их 80 контактам из телефонной книги.

«Я попытался удалить фотографии, но было слишком поздно. (...) Реакции были самые разные: мне отправляли как смеющиеся смайлики, так и эмодзи-черепа (это было неприятно)», — признался герой истории.

Некоторые знакомые, получившие снимки, решили подшутить над парнем и дали ему прозвище Тощий Вини из-за его телосложения. «Несмотря на то, что я не совсем уверен в себе, мне почему-то понравилось это прозвище. (...) Я попытался обратить это в шутку, и оно еще больше закрепилось за мной», — рассказал он.

В комментариях к публикации многие поиронизировали над ситуацией, в которую попал рассказчик. «Может, стоит делать фото не в приложении, а просто через камеру телефона?», «Сколько же у вас друзей, если в "Избранном" — 80 человек?», «Как можно сделать это "случайно"? Там как минимум нужно нажать две кнопки и выбрать всех адресатов», — пошутили они под постом.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как он оригинально отомстил соседу, бравшему без спроса его вещи. Он испортил все его белые рубашки, после чего обидчику пришлось целую неделю ходить в одной футболке.