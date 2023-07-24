Парень оригинально отомстил бравшему его вещи без спроса соседу

Пользователь Reddit с ником DrOogieBoogie42 поделился историей о том, как он оригинально проучил соседа по комнате, который брал его вещи без спроса. Публикация молодого человека спровоцировала бурные обсуждения в сети: многие комментаторы пришли в восторг от необычного способа мести.

Автор поста рассказал, что во время учебы в колледже он жил в общежитии с парнем по имени Пол. «Пол собирался стать юристом. Некоторые его преподаватели ставили оценки студентам не за знания, а за внешний вид. У Пола было шесть белых рубашек из дорогих магазинов. Его гардероб включал, помимо этих рубашек, еще четыре пары штанов и одну футболку», — вспомнил он.

Однажды перед стиркой рассказчик заметил, что некоторые вещи, которые он не надевал, были грязными. Тогда он спросил у Пола, что случилось с его одеждой, и тот ответил, что ходил в ней на вечеринку. «Он сказал, что его одежда слишком дорогая, чтобы носить ее на вечеринках, в отличие от моих футболок, фланелевых рубашек и джинсов. Я поругался с ним и сказал, что он не может брать мою одежду без разрешения», — добавил DrOogieBoogie42.

Через некоторое время пользователь узнал, что сосед снова тайком взял его вещи и порвал джинсы. Тогда автор поста решил отомстить Полу: во время весенних каникул он взял все белые рубашки обидчика, отвез их к себе домой и вместе с друзьями покрасил в яркие цвета. Затем рассказчик вернулся в общежитие и повесил рубашки Пола обратно в шкаф. Когда сосед увидел, что его вещи испорчены, то позвонил родителям. Однако мать и отец отказались ему купить новые вещи.

«Целую неделю Полу пришлось ходить на занятия в своей одной футболке. Ему так и не удалось убедить родителей купить ему новые рубашки, и в какой-то момент он начал носить те, которые мы покрасили. Это продолжалось до тех пор, пока он не смог накопить себе на новую одежду. Его оценки стали хуже, но он все равно смог сдать экзамены. С тех пор Пол больше никогда не брал мою одежду без спроса. Я не горжусь тем, что я сделал, но и не сожалею об этом», — заключил автор поста.

В комментариях большинство пользователей встали на сторону рассказчика. «Может, вы и не гордитесь собой, но я горжусь вами», «Я в восторге от вашей находчивости. Браво!» — написали участники обсуждения.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как он изощренно отомстил клиенту после неприятного телефонного разговора. После того как покупатель пригрозил больше ничего не покупать у его компании, мужчина заблокировал его аккаунт.