В России назвали последствия заморозки США золотовалютных резервов России

Директор института РАН Широв: США скомпрометировали валюты развитых государств в мире

Решение американских властей заморозить золотовалютные резервы России привело к тому, что они скомпрометировали валюты развитых стран во всем мире. Об этом заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв в интервью РИА Новости.

По его словам, США не удается убедить страны покупать у них доллары, что делает это валюту менее твердой. «Заморозив золотовалютные резервы России, Соединенные Штаты скомпрометировали валюты развитых стран в глазах всего мира. Многие, не только в России, глядят теперь на них как на рискованные активы», — заявил Широв.