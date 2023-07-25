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07:26, 25 июля 2023Экономика

В России назвали последствия заморозки США золотовалютных резервов России

Директор института РАН Широв: США скомпрометировали валюты развитых государств в мире

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Решение американских властей заморозить золотовалютные резервы России привело к тому, что они скомпрометировали валюты развитых стран во всем мире. Об этом заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв в интервью РИА Новости.

По его словам, США не удается убедить страны покупать у них доллары, что делает это валюту менее твердой. «Заморозив золотовалютные резервы России, Соединенные Штаты скомпрометировали валюты развитых стран в глазах всего мира. Многие, не только в России, глядят теперь на них как на рискованные активы», — заявил Широв.

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    Марина Совина
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