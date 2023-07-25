В Снигиревке сообщили о накоплении ВСУ сил для штурма Днепра

Барбашов: украинские войска накапливают в Снигиревке силы для штурма Днепра

Украинская армия готовится к штурму Днепра, накапливая силы в Снигиревке. Об этом сообщил глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов, передает РИА Новости.

По его словам, такое намерение подтверждают действия противника. «Те средства, которые перевозятся в направлении Снигиревки, те силы, которые там накапливаются, однозначно свидетельствуют о том, что готовится форсирование речной преграды», — отметил Барбашов, добавив, что украинская сторона также работает над организацией штаба группировки войск. Он уточнил, что командование Российской армии уже получило все сведения.

Ранее в Херсонской области российские военные пресекли попытку украинских войск форсировать Днепр на быстроходных лодках. Уточняется, что они ликвидировали две лодки противника и 12 украинских солдат.