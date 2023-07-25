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13:40, 25 июля 2023Среда обитания

Названа цена самого дорогого нового дома в Сочи

«Армада»: самый дорогой новый дом в Сочи стоит 750 миллионов рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Самый дорогой дом в Сочи, построенный за последние полтора года, стоит 750 миллионов рублей. Цены наименее доступного нового жилья в городе-курорте назвали эксперты компании «Армада», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Речь идет о доме, располагающемся в Хостинском районе. Его площадь составляет 750 квадратных метров, объект построен на участке в 15 соток. Всего в июле на рынке Сочи продается 477 частных домов, возведенных не раньше 2022 года.

В июне аналитики зафиксировали снижение спроса на частное строительство в Сочи — показатель упал на 17,59 процента по сравнению с маем. Только в трех из шести месяцев 2023 года был замечен рост спроса. Наиболее заметной положительная динамика оказалась в январе — плюс 13,8 процента.

Ранее эксперты рассказали, что инвестировать в недвижимость Сочи стало значительно выгоднее, чем покупать жилье в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Это обусловлено тем, что цены на квартиры и дома в Сочи изначально фиксируются в рублях, в то время как в ОАЭ стоимость недвижимости фиксируется в долларах, а курс этой валюты сейчас заметно вырос.

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    Александра Качан
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