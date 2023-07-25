Россиянам рассказали о спасении при потопе из кипятка

Спасатель Гофштейн: алгоритма спасательных действий при потопе из кипятка не существует

Для спасения при потопе из кипятка не существует алгоритма действий. Об этом в беседе с телеканалом «360» рассказал заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.

По словам эксперта, в подобных ситуациях есть только аварийные выходы и цель остаться живым. Однако конкретных инструкций нет, поэтому необходимо делать то, что спасет жизнь.

«Отсюда резюме: спасайся кто может. Это немного пошло, тем не менее так оно и есть. Алгоритма спасательный действий попросту нет», — заявил Гофштейн.

22 июля в торговом центре «Времена года» произошел прорыв трубы с горячей водой. В результате произошедшего пострадали как минимум 70 человек.