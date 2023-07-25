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08:18, 25 июля 2023Бывший СССР

Блоки Запорожской АЭС перевели в состояние «останов»

На ЗАЭС заявили о переводе в состояние горячий и холодный «останов» двух блоков

Фото: Alina Smutko / Reuters

Два блока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) перевели в состояние горячий и холодный «останов». Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС в своем Telegram-канале.

«Запорожская АЭС перевела четвертый блок в состояние "горячий останов"», — говорится в публикации. Уточняется, что в состояние «холодный останов» был переведен пятый энергоблок станции.

Это сделано для проведения планового техосведетельствования оборудования блока. Реакторная установка четвертого энергоблока переведена в «горячий останов» с целью обеспечения паром собственных нужд ЗАЭС.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская армия готовит операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС на конец июля. Это время определено Киевом как наиболее благоприятное для переправки по обмелевшим остаткам Каховского водохранилища, добавил он.

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    Кристина Есикова
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