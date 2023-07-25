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16:00, 25 июля 2023Россия

Чеченка связала внука, оставила его без еды и сняла издевательства на видео

В Чечне бабушка связала внука, оставила его без еды и воды и сняла издевательства на видео

В Чечне бабушка связала внука, оставила его без еды и воды и сняла издевательства на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «ЧП Кавказ».

На представленных видеокадрах видно, как на стуле сидит мальчик, его руки и ноги перевязаны, ребенок плачет. За кадром слышен голос женщины, она приходится малышу бабушкой.

Пенсионерка бранит внука и заявляет, что видео вышлет его отцу. Чеченка утверждает, что дошкольник сломал во дворе все саженцы. За это она угрожает оставить ребенка без воды и еды.

После распространения видеоролика в сети произошедшим заинтересовались в правоохранительных органах. Проверку по факту издевательств над мальчиком начала прокуратура Чечни. Региональные следователи намерены дать оценку подобным методам воспитания и установить, где находились родители мальчика в момент происшествия.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы 28-летний мужчина пытался сбросить с балкона многоэтажного дома свою годовалую дочь. Силовикам удалось остановить неадеквата и спасти малышку. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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    Анна Щербакова
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