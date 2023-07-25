Путин призвал своевременно индексировать зарплаты бюджетников

Президент России Путин поручил своевременно проиндексировать зарплаты бюджетников

Президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам дал поручение правительству своевременно индексировать заработные платы специалистов бюджетной сферы. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства обратил внимание на необходимость строго выдерживать установленные цели по зарплатам бюджетников, чтобы не было «перетекания».

«Мы понимаем, из бюджетной сферы люди будут уходить. Нужно своевременно индексировать их заработные платы», — призвал российский лидер.

Вместе с тем Путин объявил, что реальные зарплаты в России впервые с 2018 года выросли двузначными темпами. По его словам, в апреле они увеличились более чем на десять процентов.