Пассажирка сняла турбулентность на видео и описала полет фразой «меня трясло»

Пассажирка Spirit Airlines сняла на видео крики попутчиков во время сильной турбулентности

Пассажирка авиакомпании Spirit Airlines сняла на видео крики попутчиков во время сильной турбулентности и напугала пользователей сети. Кадры она опубликовала на своей странице в TikTok.

На записи видно, как пассажиры подскакивают к потолку во время тряски. Автор ролика добавила, что никогда не боялась турбулентности, однако в этот раз взглянула на все иначе. Она описала полет фразой «меня трясло».

Не уточняется, куда именно летел самолет. Пилотам пришлось совершить вынужденную посадку в другом городе и переждать непогоду.

Ранее бывший старший бортпроводник авиакомпании Emirates рассказал о самом страшном опыте во время турбулентности. Он поделился с изданием Daily Mail историей о том, как ему пришлось успокаивать высокого мускулистого экс-солдата, у которого случилась паническая атака из-за болтанки во время полета.