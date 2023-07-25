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14:14, 25 июля 2023Бывший СССР

Армения оценила подходы России к проблеме Карабаха

Премьер Армении Пашинян назвал честными подходы России к проблеме Нагорного Карабаха

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал честными подходы России к проблеме Нагорного Карабаха. Об этом он заявил на пресс-конференции, пишет ТАСС.

«В позиции России к проблеме Нагорного Карабаха есть много честных акцентов», — сказал он.

По его словам, эти акценты означают следующее: «Вы уже 30 лет независимое государство. Сколько еще при каждой проблеме вы будете звонить и писать в Москву». Пашинян добавил, что у России множество своих проблем, и задался вопросом, кто будет их решать.

Ранее армянский премьер заявил, что выход российских миротворцев из Карабаха возможен при отсутствии угрозы для жизни местного населения. Он объяснил, что размещение миротворческого контингента России в регионе нужно для предотвращения «массовой резни» жителей.

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    Кристина Есикова
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