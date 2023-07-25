Пашинян назвал условия для выхода российских миротворцев из Карабаха

Пашинян: выход российских миротворцев из Карабаха возможен при отсутствии угрозы населению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что выход российских миротворцев из Карабаха возможен при отсутствии угрозы для жизни местного населения, передает ТАСС.

«Размещение российского миротворческого контингента в Карабахе имеет цель — предотвращение массовой резни населения», — объяснил армянский лидер.

Он назвал возможным выход российского контингента из региона при условии, что местному населению не будет угрожать никакая опасность.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил, что заключение мирного договора между Баку и Ереваном может состояться уже в этом году.