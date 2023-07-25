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12:59, 25 июля 2023Бывший СССР

Пашинян назвал условия для выхода российских миротворцев из Карабаха

Пашинян: выход российских миротворцев из Карабаха возможен при отсутствии угрозы населению

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что выход российских миротворцев из Карабаха возможен при отсутствии угрозы для жизни местного населения, передает ТАСС.

«Размещение российского миротворческого контингента в Карабахе имеет цель — предотвращение массовой резни населения», — объяснил армянский лидер.

Он назвал возможным выход российского контингента из региона при условии, что местному населению не будет угрожать никакая опасность.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил, что заключение мирного договора между Баку и Ереваном может состояться уже в этом году.

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