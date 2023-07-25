Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом США

Бывший глава США Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом страны

Экс-глава Белого дома США Дональд Трамп назвал нынешнего американского лидера Джо Байдена «самым коррумпированным» президентом в истории. Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social, пишет ТАСС.

По его словам, неопровержимые доказательства этого ежедневно появляются в Палате представителей. Поэтому он призвал сенаторов действовать. Трамп задался вопросом, почему республиканцы не осудили демократов и самого Байдена, а также «радикально левых демократов, фашистов и марксистов за их преступные действия» против США.

«Как долго Америке придется ждать, пока Сенат начнет действовать?» — задался вопросом бывший президент.

Ранее Трамп назвал Байдена глупцом за признание в дефиците боеприпасов. Бывший президент отметил, что это заявление услышали Китай и другие враждебные к США страны.

