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10:57, 25 июля 2023Мир

Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом США

Бывший глава США Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом страны

Фото: Marco Bello / Reuters

Экс-глава Белого дома США Дональд Трамп назвал нынешнего американского лидера Джо Байдена «самым коррумпированным» президентом в истории. Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social, пишет ТАСС.

По его словам, неопровержимые доказательства этого ежедневно появляются в Палате представителей. Поэтому он призвал сенаторов действовать. Трамп задался вопросом, почему республиканцы не осудили демократов и самого Байдена, а также «радикально левых демократов, фашистов и марксистов за их преступные действия» против США.

«Как долго Америке придется ждать, пока Сенат начнет действовать?» — задался вопросом бывший президент.

Ранее Трамп назвал Байдена глупцом за признание в дефиците боеприпасов. Бывший президент отметил, что это заявление услышали Китай и другие враждебные к США страны.

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    Александр Слабиев
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