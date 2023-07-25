Среда обитания
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10:19, 25 июля 2023Среда обитания

Грету Тунберг посчитали вредной для окружающей среды

Эколог Пешков: от Греты Тунберг больше вреда, чем пользы

Фото: TT News Agency / Andreas Hillergren / Reuters

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг посчитали вредной для окружающей среды. Такое мнение выразил директор Всероссийского института природы Андрей Пешков, передает НСН.

По словам эколога, мать Тунберг использует популярность дочери для заработка денег. «Это экзальтированная девочка, ей понравилось быть в центре внимания. При этом она ничего не делает — лишь дает волю симптомам своей болезни», — добавил Пешков.

Эксперт отметил положительную сторону деятельности активистки — привлечение внимания к вопросу охраны окружающей среды. Однако он подчеркнул, что часто ее поведение ангажировано коммерческими компаниями, которые хотят получить косвенный доход от реализации климатических проектов. «От Тунберг сейчас вреда гораздо больше, чем пользы», — заключил Пешков.

Ранее в июле суд оштрафовал Тунберг за акцию в порту города Мальме. Ее обязали заплатить 1,5 тысячи шведских крон (144 доллара) и тысячу крон (46 долларов). Активистку обвинили в том, что она и другие участники демонстрации блокировали движение транспорта и не подчинялись требованиям полицейских.

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    Александра Качан
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