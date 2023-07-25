В Тверской области благоустроят три малых города

Три малых города благоустроят в рамках конкурса в Тверской области

Три малых города благоустроят в Тверской области в рамках всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В числе победителей — города Тверской области Бежецк, Удомля и Торжок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Торжке в рамках грантового финансирования будет благоустроена одна из главных площадей города — площадь 9 Января. Тем временем в Удомле приведут в порядок парковую зону по улице Венецианова, а в Бежецке реконструируют центральную Советскую площадь.

Ранее в июле стало известно, что новая смотровая площадка появится на набережной реки Терек в центре Владикавказа.