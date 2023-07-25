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16:54, 25 июля 2023Моя страна

Во Владикавказе появится новая смотровая площадка

На набережной во Владикавказе появится новая смотровая площадка

Фото: saiko3p / Shutterstock / Fotodom

Новая смотровая площадка появится на набережной реки Терек в центре Владикавказа. Об этом пишет портал «15-й Регион» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Отмечается, что в настоящее время специалисты строят подпорную бетонную стену и реконструируют технический мост. Таким образом, в скором времени у жителей и гостей Северной Осетии появится удобный маршрут для прогулок на нижнюю террасу реки.

«В этом году мы откроем старый пешеходный мост, который раньше принадлежал заводу "Электроцинк", а на сегодняшний день передан городу», — заявили в местной администрации.

Ранее в июле во Владикавказе запустили новый социально-ориентированный проект «Алания Рядом». Уточняется, что он направлен на развитие туризма и приобщение жителей и гостей республики к истории региона.

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    Фариза Бацазова
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