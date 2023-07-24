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16:33, 24 июля 2023Моя страна

В Северной Осетии запустили новый информационный проект для развития туризма

Во Владикавказе запустили новый информационный проект для развития туризма «Алания рядом»

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В столице Северной Осетии, Владикавказе, запустили новый социально-ориентированный проект «Алания Рядом». Об этом пишет портал «15-й Регион».

Отмечается, что он направлен на развитие туризма и приобщение жителей и гостей республики к истории региона. По словам одного из авторов проекта, Эммы Туаевой, его главной целью является создание удобной туристической интерактивной среды.

Так, в рамках программы в центре города на зданиях установили информационные таблички на русском и осетинском языках со специальными QR-кодами. Отсканировав их, туристы сразу могут перейти на сайт с подробной информацией об объекте. Более того, для удобства они смогут воспользоваться аудиогидом.

Ранее в июле сообщалось, что свыше 230 миллионов рублей выделили в Северной Осетии на финансирование детского оздоровительного отдыха.

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    Фариза Бацазова
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