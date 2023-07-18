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17:30, 18 июля 2023Моя страна

В Северной Осетии выделили свыше 230 миллионов рублей на детский отдых

Свыше 230 миллионов рублей выделили на финансирование детского отдыха в Северной Осетии

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Свыше 230 миллионов рублей выделили в Северной Осетии на финансирование детского оздоровительного отдыха. Об этом заявил глава кабмина республики Борис Джанаев, сообщает портал «15-й Регион».

Так, по его словам, летняя кампания в общей сложности охватит 40 тысяч детей, 20 тысяч из которых уже отдохнули и поправили свое здоровье.

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Более того, были внесены изменения в размер стоимости одного дня пребывания в организациях отдыха и оздоровления по путевкам по типу «мать и дитя».

Отмечается, что она составляла 2,9 тысячи рублей, а сейчас — 5,4 тысячи рублей. В свою очередь, министр труда и социального развития республики Алина Айдарова напомнила, что такой вид путевки преимущественно предоставляется детям-инвалидам и детям с ослабленным здоровьем.

Ранее в июле во Владикавказе состоялось торжественное открытие Олимпийского парка. Об этом сообщала пресс-служба мэрии города. На мероприятии побывали тысячи жителей и гостей столицы Северной Осетии.

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    Фариза Бацазова
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