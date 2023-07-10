Во Владикавказе состоялось торжественное открытие Олимпийского парка

Тысячи жителей и гостей Владикавказа побывали на открытии Олимпийского парка

Во Владикавказе в субботу, 8 июля, состоялось торжественное открытие Олимпийского парка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На мероприятии побывали тысячи жителей и гостей столицы Северной Осетии. «Наиболее популярным аттракционом, как и предполагалось, стало самое высокое в городе колесо обозрения, — говорится в сообщении. — Его высота составляет 50 метров».

Отмечается, что посмотреть на Владикавказ с высоты птичьего полета теперь может каждый желающий. Билет для детей до семи лет — бесплатный.

Вторым по популярности стал аттракцион «360». В общей сложности на территории парка установлено 13 площадок для всех возрастов.

Ранее в июле во Владикавказе в рамках проекта «Сила России» прошел Международный юношеский турнир по вольной борьбе. В соревнованиях приняли участие команды из Северной и Южной Осетии, Армении, Абхазии, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского края, Чеченской и Кабардино-Балкарской Республик в различных весовых категориях.