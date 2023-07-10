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16:47, 10 июля 2023Моя страна

Во Владикавказе состоялось торжественное открытие Олимпийского парка

Тысячи жителей и гостей Владикавказа побывали на открытии Олимпийского парка

Фото: Администрация местного самоуправления и Собрания представителей г. Владикавказ.

Во Владикавказе в субботу, 8 июля, состоялось торжественное открытие Олимпийского парка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На мероприятии побывали тысячи жителей и гостей столицы Северной Осетии. «Наиболее популярным аттракционом, как и предполагалось, стало самое высокое в городе колесо обозрения, — говорится в сообщении. — Его высота составляет 50 метров».

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Отмечается, что посмотреть на Владикавказ с высоты птичьего полета теперь может каждый желающий. Билет для детей до семи лет — бесплатный.

Вторым по популярности стал аттракцион «360». В общей сложности на территории парка установлено 13 площадок для всех возрастов.

Ранее в июле во Владикавказе в рамках проекта «Сила России» прошел Международный юношеский турнир по вольной борьбе. В соревнованиях приняли участие команды из Северной и Южной Осетии, Армении, Абхазии, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского края, Чеченской и Кабардино-Балкарской Республик в различных весовых категориях.

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    Фариза Бацазова
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